صادق دزيري .. عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة مرتبط بتطورات الوضع الصحي في البلاد

قال رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية اليوم الثلاثاء ،خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى أنه من المستبعد عودة التلاميذ للدراسة بعد تاريخ 15 ماي.

وأكد صادق دزيري أن جميع القرارات التي ستتخذ بشأن السنة الدراسية للتلاميذ تبقى مرهونة بتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وإقترح صادق دزيري وبخصوص إنقاذ الموسم الدراسي معدل الفصلين الأول والثاني بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط .

بالإضافة إلى خفض معدل الانتقال الى 4.5 بالنسبة للابتدائي و إلى 9 للمتوسط من دون إجراء امتحانات.

وإقترح تأخير إجراء اختبارات امتحان الباكلوريا إلى أواخر شهر سبتمبر المقبل لإعطاء فرصة للتلاميذ للتحضير والمراجعة.

وقال دزيري إنه في حال تم اتخاذ قرار بالعودة إلى المدارس فإننا نقترح أن يقتصر الأمر على الطورين المتوسط والثانوي وأخذ تدابير الوقائية.

وأشار إلى أن الاتصالات بين الاتحاد والوزارة الوصية مازالت متواصلة من خلال تقديم اقتراحات تصب كلها في صالح التلاميذ.