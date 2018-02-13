صادق دزيري .. لا حل لإضراب الأساتذة إلا بالجلوس على طاولة الحوار

ثمن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية صادق دزيري، المبادرة التي تبناها الشيخ علي عية والمحامي نجيب بيطام.

طامحا في إيجاد حل للأزمة بين الأساتذة ووزارة التربية، وتوقيف الإضراب، مرحبا بفكرة الحوار والإصلاح طالما نقابة الكناباست قبلت بهذه المبادرة.

وكشف صادق دزيري، هناك سوء تفاهم بين النقابات، مؤكد أن هناك خرق لميثاق أخلاقيات العمل النقابي.

موضحا، أن هناك أطراف تريد خلط الأمور، ومن الصعب التحكم في مثل هذه الحالات، في وقت الأزمة والشدة.

مشددا، أن الحل الوحيد لإضراب الأساتذة هو الجلوس على طاولة الحوار‘ لإيجاد الحلول التي ترضي الجميع.