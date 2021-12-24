الرقم السري :

136210

صادق طيب وخلوق هذا كل ما أتمناه في شريك حياتي

أمنت بنا وعولت علينا، وإرتأت أن يكون النصيب على يدينا، هي إمرأة مكافحة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. طرقت أبوابنا لا وكلها ثقة من أنتها ستجد النصيب الذي تبحث عنه بين القراء الأوفياء لجريدتنا. كيف لا وهي تثق في مستوى الأوفياء لجريدتنا الغراء، والمتتبعين لركننا الذي يهتم به العديد من طالبي النصيب والحلال.

هي إنسانة في العقد الرابع من العمر، عزباء لم سبق لها الزواج. لأنها كانت ترتقي في سلم العلم وتحصد النجاح تلو النجاح حتى تبوأت منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية. متواضعة، رقيقة المشاعر مرهفة الحس، طيبة وذات رأي صائب.

صاحبة عرضنا لهذا اليوم ترجو من الله العلي القدير، أن يهبها زوجا لينا بينا تكمل إلى جانبه الطريق. لا تشترط فيه إلا الجدية وأن يحسن إليها النية، يطرق بابها في الحلال ويتخذها عروسا على سنة خير الأنام. تريده من العاصمة والولايات المحاورة لها، سنه أقل من 60 سنة. تقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد، يكون موظفا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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أحلم برجل صادق أمين يكون لي قرة عين

الرقم السري :

136082

جميلة الجوهر والمظهر تخلص لك على طول العمر

لا تحلوا الحياة إلا بالمشاركة، خاصة إن كان ذلك إلى جانب من يحبك ويقدر أحسن تقدير. فتحيا مطمئنا مرتاح البال، وهذا ما ينقصني فأنا امرأة حققت وبفضل الله الكثير في حياتي. لكن كل شيء بقي بلا ذوق لأنني أحيا فيه بمفردي، فقررت أن أتصل بكم. وأطلب من خلال ركن أدم وحواء ضالتي، زوجا تقيا يخشى الله يمنحني إحساس المودة والرحمة تحت سقف الحلال.

أنا امرأة في العقد الرابع من عمري، إطار في مؤسسة مرموقة، لم يسبق لي الزواج، جميلة المظهر. طويلة القامة، حتى بشهادة كل من حولي أبدو اقل من سني بكثير، طيبة وحنونة وعلى قدر كبير من المسؤولية.

كما أريد أن ألتقي بإذن الله برجل صادق من شأنه أن يعطيني فوق الاعتبار اعتبارا، يحبني ويكون لي عونا في الحياة. كما أريده من العاصمة وما جاورها، سنه أقل من 65 سنة، اقبله مطلق أو أرمل حتى بأولاد. شرطي فقط أن يكون موظفا مستقرا، ويكون شهما يحتويني وأحتويه ويكون لي السّند والعزوة. وأعد من سأختاره رفيقا وللحياة شريكا بالسعادة والهناء.

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