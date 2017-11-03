أكد الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل، عبد الحميد صادمي، أنه لم يغادر الفريق طواعية، بل تم إجباره على ذلك.

وقال صادمي في تصريح للإذاعة: “تم تحريض أشخاص من طرف أعضاء في الإدارة ومن خارجها لإجباري على مغادرة الفريق”

وأضاف: “أجبروني على مغادرت الفريق بسبب ماحصل الأسبوع الماضي من سب وشتم، من طرف البعض، رغم أنني إبن الفريق والمنطقة”.

من جهة أخرى نفى صادمي، أن يكون سبب إستقالته، هو عدم توصله لإتفاق مع الشركة الإيطالية التي وعد بجلبها.

“الشركة الإيطالية لا علاقة لها بمغادرتي لشبيبة القبائل، هناك من انتقدنا في البلاطوهات دون أن يعرف ما يحصل في الفريق”.

وختم صادمي بالحديث عن المرشحين لخلافته على رأس الفريق، وعلى رأسهم عزالدين أيت جودي، مصرحا

“أتمنى التوفيق لأيت جودي، أو لأي شخص آخر، هذا ما تسمح لي تربيتي بقوله فقط، لكن الوضع لن يكون سهلا”.