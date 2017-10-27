إعترف رئيس شبيبة القبائل، عبد الحميد صادمي، بتواجد مشاكل مالية في فريقه، على غرار ما تعيشه معظم الأندية الجزائرية.

وصرح عبد الحميد صادمي لإذاعة “البهجة”: “نواجه بعض المشاكل المالية في الفريق، على غرار جميع الأندية الجزائرية”.

وأضاف: “هناك من ينتقدني رغم أنه لم يمر أكثر من شهر ونصف عن ترأسي للفريق الذي وجدته مثقلا بالديون والمشاكل”.

وتابع: “أقول للذين ينتقدونني، عليهم العودة للوراء وتذكر وضعية شبيبة القبائل الموسم الماضي والمواسم السابقة”.

وأكد صادمي أنه حلّ العديد من المشاكل منذ ترأسه الفريق، وجنب الشبيبة عقوبات من الفيفا بسبب مستحقات أحد اللاعبين السابقين.

“سويت مشكل اللاعب السابق عبد الجليل، الذي كان يدين بـ83 ألف أورو، منذ 2015/2016، ولو لم أقم بذلك لعاقبتنا الفيفا”.

ودعى صادمي لمساعدة الفريق، مؤكدا أنه ليس المعني الوحيد: “شبيبة القبائل ماشي تاعي وحدي، أنا إبن الفريق لكنه ليس ملكي”.