صادم.. أب يكسر ذراع طفلته البالغة 3 أشهر

حكم على والد طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان نافذة، وسحب السلطة الأبوية. من قبل محكمة جنايات كولمار في فرنسا.

وحسب الاعلام الفرنسي، فقد اعترف الرجل خلال الجلسة بأنه اعتدى على طفلته التي كانت تبكي دون توقف.

وقال الأب أثناء المحاكمة: “لقد أمسكت بها مرتين من ذراع واحدة وقدم واحدة. من الجانب الأيمن ثم من الجانب الأيسر، ورفعتها عن الأريكة بحوالي عشرة سنتيمترات”.

واعترف الرجل أيضًا ويقول إنه “يأسف” على “كسر إحدى ذراعي” طفلته، والذي حدث في 17 فيفري.

وعلى إثر ذلك، وعندما عادت الأم إلى منزل الأسرة، وخرجت لزيارة معارفها لبضع ساعات. اكتشف الأخير أن الطفلة الصغيرة “مصابة من ذراعيها إلى ساقيها.

وتم نقل الطفلة إلى غرفة طوارئ الأطفال في مستشفيات كولمار المدنية حيث تم اسعافها بصفة عاجلة.