صادم.. أسترالي يعذب ويقتل 71 كنغرا

تم تغريم رجل يبلغ من العمر 65 عامًا بمبلغ 80 ألف دولار لقتله 71 حيوان كنغر في منزله. حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان في وسائل الإعلام المحلية نورث ويست ستار.

واعترف الرجل، الحائز على تصريح مراقبة الحياة البرية باستخدام الرماة. باستخدام أساليب غير إنسانية لتنظيم وجود الحيوان في ممتلكاته بولاية فيكتوريا في عام 2021.

واكتشف المحققون، الذين ذهبوا إلى مكان الحادث بعد أن نبهتهم هيئة تنظيم الحفاظ على البيئة في ولاية فيكتوريا. عدة أكوام من حيوانات الكنغر الميتة في منزل الرجل البالغ من العمر 60 عامًا. ولا يبدو أن غالبيتهم قد قُتلوا على الفور كما يقتضي القانون، بل بعد معاناة طويلة.

واعترف الرجل البالغ من العمر 60 عامًا بالذنب أمام المحكمة التي فرضت عليه غرامة قدرها 80 ألف يورو. لتسببه في الألم والمعاناة والموت لـ 71 حيوان كنغر رمادي شرقي.

وقال جريج تشانت، المدير الإقليمي لمنظمة الحفاظ على البيئة في مدينة هيوم: “يجب أن تكون هذه الإدانة. بمثابة تذكير للمجتمع بأن القسوة على الحياة البرية المحلية هي دائمًا غير قانونية وغير مقبولة، وسنلاحق المخالفين”.