صادم.. إزالة جلد إنسان من غلاف أحد الكتب الموجودة في مكتبة هارفارد

أعلنت مكتبة هارفارد، أنها أزالت الجلد البشري من غلاف كتاب ضمن مجموعتها.

وتشير الأدلة إلى أن أحد أصحاب العمل السابقين أخذ هذا الجلد من جثة امرأة عندما كان طالب طب. والكتاب موجود ضمن مجموعات الجامعة منذ عام 1934.

وكانت الجامعة قد أكدت عام 2014، بفضل اختبار علمي، أن جلد الإنسان كان موجودا على غلاف الكتاب.

وكان مؤلف الكتاب، الفرنسي أرسين هوساي، قد أهدى هذه النسخة إلى أحد أصدقائه، الطبيب لودوفيك بولاند. في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، بحسب البيان الصحفي الصادر عن مكتبة هارفارد.

وتم بعد ذلك إرسال العمل إلى جامعة هارفارد بواسطة الدبلوماسي الأمريكي جون ب. ستيتسون.

وكان لودوفيك بولاند قد أدخل ملاحظة مكتوبة بخط اليد في هذه النسخة تفيد بأن “كتابًا عن الروح البشرية. يستحق أن يُغطى بغلاف بشري”.

وتقول المكتبة: “تصف المذكرة أيضًا العملية المستخدمة لعلاج الجلد بحيث يمكن استخدامها لربط النص”.

ولم تتمكن جامعة هارفارد من تحديد من يملك الجلد المستخدم. لكن “الأدلة” تشير إلى أن لودوفيك بولاند أخذه من جثة امرأة عندما كان طالبا في الطب.

وقامت المكتبة بتقييد الوصول إلى هذا الكتاب في عام 2015 وأوقفت أي طلبات جديدة متعلقة بالأبحاث في فيفري 2023.

“بناءً على هذه المراجعة، خلصت مكتبة هارفارد ولجنة استعادة مجموعات متحف هارفارد إلى أنه نظرًا للطبيعة الحساسة. أخلاقيًا لأصول الكتاب وتاريخه، فإن البقايا البشرية المستخدمة في تجليد كتاب هوساي. لم يعد لها مكانها في المجموعات. من مكتبة هارفارد”، يضيف مسؤول المكتبة.

وفي بيانها الصحفي، تعترف المكتبة “بالإخفاقات السابقة في إدارتها للكتاب. والتي أدت إلى مزيد من التجسيد والمساس بكرامة الإنسان. الذي استخدمت رفاته في تجليده” وتعتذر “لأولئك الذين تضرروا من هذه الأفعال”.

سيبقى الكتاب في مجموعة مكتبة هوتون ويمكن للباحثين الرجوع إليه مرة أخرى، ولكن بدون غلافه. سيبقى الجلد الذي تمت إزالته الآن في جامعة هارفارد حتى يتم توضيح مصدره.