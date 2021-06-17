صادم.. إسباني يقتل والدته ويتناول جثتها مع كلبه

في حادثة صادمة، اهتز لها الرأي العام الإسباني، أقدم شاب، على قتل والدته خنقا، وأكل أجزاء من جسدها مع كلبه. حسبما أفادت به صحيفة “لابانجورديا” الإسبانية. حيث أعلنت محكمة مدريد، الحكم على الشاب بـ 15 عاما سجنا نافذا.

وحسب ما ورد في مجريات محاكمة الرجل الملقب “آكل لحوم البشر دى فينتاس”، فقد اكتشفت الشرطة رفات والدة المتهم. وعند إلقاء القبض عليه كان بكامل قدراته العقلية، وقت وقوع الأحداث التي جرت بين 21 جانفي و 21 فيفري 2019.

في بداية عام 2019، دخل ألبرتو في معركة مع والدته البالغة 69 عامًا في الشقة التي تقاسموها بحي لاس فينتاس. وأوضحت النيابة في لائحة الاتهام أنه بعد خنقها قام بجر جسدها إلى غرفتها لقطعه بمنشار وسكاكين مطبخ “لإخفائه”. وبمجرد قطع الجثة، كان المتهم يتغذى من حين لآخر على بقاياها ويخزن القطع الأخرى في أوعية بلاستيكية مختلفة في الشقة وفي الثلاجة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال شرطي، شاهد أثناء المحاكمة، إنه عندما دخل الشقة. ادعى المتهم أنه أكل بعض القطع النيئة. وطبخ قطعًا أخرى وأعطاها لكلبه. وتم القبض على الرجل في فيفري 2019. بينما كانت الشرطة تبحث عن والدته. التي أبلغ أحد أصدقائها عن فقدها. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، يجب على الرجل دفع تعويض قدره 60 ألف يورو لأخيه.