صادم.. اكتشاف 117 جثة قط مدفونة ومخزنة في ثلاجة أحد المنازل

تم اكتشاف أكثر من مائة جثة قط مدفونة أو مجمدة في منزل في لا روكيت سور سياني بفرنسا. كما تم العثور على 38 قطة حية ولكنها مريضة.

وصرحت جمعية محققي حماية الحيوان (AEPA) لـ BFM في نيس كوت دازور. “لقد قدم لنا الجيران بلاغًا، كنا نعرف المنزل لأنه تم بالفعل ضبط 58 قطة مريضة في عام 2019. وهنا، يبدأ الأمر من جديد”.

وفي المجمل، تم العثور على 50 قطة مدفونة في حديقة هذا المنزل الواقع في Chemin de l’École Vieille. بالإضافة إلى 67 أخرى تم اكتشافها في الثلاجة، في شاليه مجاور للمنزل، في نفس الحديقة.

وانضمت حوالي عشر مجموعات إلى وكالة حماية البيئة الأسترالية لرعاية واستعادة 38 قطة أخرى. حية ولكنها مريضة، تم اكتشافها يوم الثلاثاء.

وأوضحت الجمعية مع BFM “لقد قمنا بالتحقيق، لاحظنا روائح قوية، والكثير من المواء، لذلك اتصلنا بالدرك، الذي جاء لمراقبة نفس الروائح. وبعد شهرين، حصلنا على البحث بالأمس من قبل رجال الدرك”.

وكان صاحب المنزل يسكن في الموقع، بمفرده، وليس له أي سجل جنائي، بحسب معلوماتنا. وقد تم وضع الأخير، البالغ من العمر 66 عامًا، رهن الاحتجاز لدى الشرطة يوم الثلاثاء. قبل أن يتم رفع الأخير يوم الأربعاء، حسبما علم بي إف إم نيس كوت دازور من النيابة.

وتم استدعاؤه أمام محكمة جراس الجنائية في جوان 2024 وتتم محاكمته بتهمة التخلي الطوعي والحرمان. من رعاية حيوان أليف مروض أو أسير ووضع حيوان منزلي. أو صيانته في موطن أو بيئة أو منشأة يمكن أن يسبب معاناة. ومن ناحية أخرى، لم تتم محاكمته بتهمة الإساءة الجسيمة أو أعمال القسوة تجاه الحيوان.

وسيتم إطلاق حملة لجمع التبرعات لعلاج القطط وتعقيمها والتعرف عليها، قبل الاعتناء بها حتى التبني.