صادم.. العثور على أطفال في بيت رعب محاطين بجثة امرأة وحيوانات ميتة

تم العثور على جثة على شرفة منزل يوم الخميس في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية. كما اكتشفت الشرطة منزلاً في حالة يرثى لها.

واكتشف ضباط الشرطة في مقاطعة هوري بولاية ساوث كارولينا جثة امرأة مسنة عارية وملقاة في الشرفة، حسب ABC 15.

لكن الرعب لم يتوقف عند هذا الحد. كانت ممرات المنزل مغطاة بالفضلات، لدرجة أن الشرطة لم تعد قادرة على رؤية الأرض.

ولم يتمكن العملاء حتى من دخول الحمام لأنه كان مليئًا بصناديق القمامة. أما المطبخ فكان مليئا بالحشرات. كما تم العثور على اجمالى 16 حيوانا ميتا في المنزل.

وكانت صاحبة المنزل، وهي شابة تبلغ من العمر 37 عامًا، تعيش في “بيت الرعب” هذا مع أطفالها وحيواناتها وفقًا للسلطات. حيث تم القبض على والدة الأسرة.

ولا يزال التحقيق في وفاة المسن جاريًا – ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول هويته. سيتم إجراء تشريح للجثة هذا الأسبوع لفهم ظروف وفاته.