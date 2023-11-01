صادم.. العثور على جثة شاب داخل الثلاجة واتهام والديه بقتله

تم إلقاء القبض على زوجين في ولاية ألاباما بعد العثور على جثة ابنهما البالغ من العمر 19 عامًا في الثلاجة خلف منزلهما السابق.

وفقًا لموقع الأخبار الأمريكي Law and Crime تم القبض على الرجل البالغ من العمر 44 عامًا. وشريكته البالغة من العمر 43 عامًا يوم الأحد.

وفي الوقت الحالي، تتم محاكمتهم فقط بتهمة “الإساءة إلى الجثة”، لكن من الممكن أيضًا محاكمتهم بتهمة “القتل”. حسبما أعلن عمدة مقاطعة هنري، المسؤول عن التحقيقات.

وكان أصحاب المنزل الجدد هم الذين اكتشفوا يوم الأحد الجثة في حالة متقدمة من التحلل. في الثلاجة الموجودة خلف منزلهم الجديد في بلدة هيدلاند. وأبلغوا السلطات على الفور.

وبعد ساعات قليلة من هذا الاكتشاف المروع، تم القبض على والدي الضحية. وكانوا قد انتقلوا مؤخراً مسافة حوالي 80 كيلومتراً من المنزل الذي عثر على ابنهم خلفه ميتاً.

ووفقا لسلطات مقاطعة هنري، فمن المرجح أن الجثة وضعت في الثلاجة في أوت الماضي. لكن لا يزال يتعين إجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

بعد وضعهما في الحبس الاحتياطي بعد استجوابهما، سيمثل الزوجان أمام المحكمة للمرة الأولى يوم الاثنين المقبل.