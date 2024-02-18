صادم.. العثور على رفات عشرات الموتى داخل منزل مدير دار جنائز

اكتشفت سلطات إنفاذ القانون في مايلز هارفورد بالولايات المتحدة الأمريكية. بقايا عشرات الأشخاص المحترقة. بالإضافة إلى جثة امرأة محفوظة في عربة الموتى منذ صيف عام 2022.

وأعلنت شرطة كولورادو، الجمعة، أن مدير جنازة أمريكي مطلوب بعد العثور على بقايا بشرية محفوظة بشكل غير قانوني في منزله.

وعثر عمال النظافة على بقايا جثث عشرات الأشخاص المحترقة بعد طرد مايلز هارفورد من منزله في دنفر. عاصمة الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة، في أوائل فيفري الماضي.

عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، عثرت على جثة امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا توفيت قبل 18 شهرًا. بالإضافة إلى المزيد من صناديق الرماد.

وبحسب العناصر الأولى للتحقيق، فإن الجثة كانت مخزنة في السيارة منذ وفاته في أوت 2022 لأسباب طبيعية.

وقالت عائلة هذا الرجل البالغ من العمر ستين عاما للشرطة إن مايلز هارفورد زودهم برماد المتوفى. حسبما ذكرت صحيفة دنفر بوست.

وقال مات كلارك، ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق: “من دون علم الأقارب،. ربما كان هارفورد يزود الأقارب من وقت لآخر برماد أشخاص آخرين حتى يمكن إقامة مراسم”.

وكان مايلز هارفورد يدير دار جنازات في دنفر، والتي تم إغلاقها في سبتمبر 2022.

وصدرت مذكرة اعتقال بحق الرجل البالغ من العمر 33 عامًا للاشتباه في إساءة استخدام الجثة والتزوير والسرقة، وفقًا لشرطة دنفر.

وقالت سلطات إنفاذ القانون في بيانها الصحفي: “كان المحققون على اتصال بهارفورد. الذي يُعتقد أنه موجود في منطقة دنفر – ويعملون حاليًا على تسهيل اعتقاله فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال هذه”.

وفي العام الماضي، تم اكتشاف ما يقرب من 200 جثة متحللة في دار جنازات مهجورة في مدينة كولورادو سبرينغز. بعد أن اشتكى الجيران من رائحة كريهة.

وفي عام 2018، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا إدارة دار جنازة كانت تبيع أجزاء من الجثث في جميع أنحاء العالم. وخدعت العائلات الحزينة من خلال إعطائها الأسمنت المجفف بدلاً من بقايا الجثث المحروقة.