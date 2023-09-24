صادم.. العثور على هيكل عظمي لامرأة توفيت منذ 4 سنوات في منزلها

اكتشف رجال الإطفاء وضباط الشرطة في فرنسا هيكلا عظميا لامرأة توفيت منذ 4 سنوات في منزلها التابع لسكن Botte d’or. في شارع des Stations في ليل.

وعثر يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 على جثة امرأة هامدة عمرها غير معروف. وكانت الضحية عبارة عن هيكل عظمي ملقى على الأرض عند أسفل السرير.

وتم التقدير أن المرأة توفيت منذ أربع سنوات، حيث لم تقدم أي أخبار منذ عام 2019. وقد تم التنبيه من قبل المحضرين بعد سلسلة من الديون غير المسددة.

وقال أحد الجيران لـ DU NORD La Voix”منذ ستة أشهر، اتصلت الشرطة بمنزلي لتسألني إذا كنت قد رأيتها. أجبت لا. لقد لاحظت أن نافذتها على جانب الفناء كانت مفتوحة طوال الوقت، وجدت ذلك غريبا”.

وعندما تدخل رجال الإطفاء والشرطة في منزل الضحية، كان صندوق بريدها ممتلئا لدرجة الانفجار. حتى أن الشرطة واجهت صعوبة في فتحه.

وتم فتح تحقيق لتحديد أسباب الوفاة وتاريخها، مسألة يجب أن تأخذ وقتا. القصة التي صدمت جارها كثيرا، حيث قال “وصلت إلى هذا المبنى منذ حوالي أربع سنوات. ربما التقيت بهذه السيدة مرة أو مرتين في البداية. لكنني لم أعد أتذكرها. لقد صدمني ذلك… عندما عرفت ذلك، أصابتني الهلوسة”.