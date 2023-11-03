صادم.. امرأة تقتل عائلة زوجها بالفطر المسموم

بعد مرور ثلاثة أشهر على تسميم عائلة زوجها الأسترالية، اتُهمت امرأة للتو بالقتل لإعداد وجبة باستخدام الفطر القاتل.

واتُهمت امرأة أمس الخميس، بارتكاب جريمة قتل بعد طبخها لحم البقر بالفطر السام. مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وآخر في حالة حرجة، في فيكتوريا في أستراليا.

وقالت ناتالي ويبستر من شرطة فيكتوريا: “إنها تواجه ثلاث تهم بالقتل وخمس تهم بمحاولة القتل”.

وقال المصدر نفسه إن إيرين باترسون، 49 عاما. التي أكدت دائما براءتها، تم القبض عليها صباح الخميس قبل استجوابها من قبل الشرطة.

وقال المفتش دين، صباح الخميس، من فرقة الجرائم بشرطة فيكتوريا. إن “الاعتقال اليوم ليس سوى خطوة واحدة في هذا التحقيق المعقد والمتعمق. الذي أجراه مفتشو اللواء الجنائي، والذي لم يكتمل بعد”.

كما تم تفتيش منزل المُسمم المشتبه به بمساعدة كلاب قادرة على شم رائحة الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة USB.

في 29 جويلية، أعدت المتهمة وصفتها للحوم البقر، وهي عبارة عن شرائح لحم بقري مقرمشة ومزينة بالفطر. وهي نموذجية من المطبخ الإنجليزي، لأهل زوجها، دون وجيل باترسون.

كانت متزوجة من ابنهما سيمون لكن الزوجين كانا يعيشان منفصلين لبعض الوقت.

حقيقة أن ضيوفها الأربعة أصيبوا بالمرض بسرعة، على عكسها، التي ظلت بصحة جيدة، غذت الشائعات، وصنفتها كمشتبه بها.

وادعت المتهمة براءتها، وأكدت في أوت أنها اشترت هذا الفطر من محل بقالة آسيوي وأن الأمر كان مجرد حادث.

وتابعت: “أريد أن أكرر أنه ليس لدي أي سبب على الإطلاق لإيذاء هؤلاء الأشخاص الذين أحببتهم”.