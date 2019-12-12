صادم.. انتحار جزائري بعد قتل زوجته وابنيه بكندا

أقدم جزائري مقيم بمدينة مونتريال، بكندا، أمس الأربعاء، على الانتحار، بعد قتل زوجته وابنيه، خنقا.

ووفق ما ذكره موقع أخبار مونتريال، فإن الجاني يدعى نبيل.ي، يبلغ 46 عاما، قتل زوجته السابقة وطفليه، ثم ذهب إلى منطقة Lanaudière لإنهاء حياته، حيث ألقى نفسه من الطابق السادس من مستشفى جولييت.

وأشار ذات الموقع، أن الضحايا هم داهية ك. 42 سنة، وابنيها أكسيل 4 سنوات ،وآدم سنتين، عثرت الشرطة الكندية على جثتهم داخل المنزل العائلي، في حي Pointe-aux-Trembles.

وحسب التقارير الطبية الصادرة، فإن الجاني يعاني من اضطرابات عقلية.

وقد فتحت إدارة شرطة مدينة مونتريال، والقاضي الشرعي تحقيقا في الفاجعة.