صادم.. بطلة أغنية رومونتيك للشاب بلال تقع ضحية للسحر والشعوذة!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لعارضة الأزياء الجزائرية المعروفة بـ”در صاف”، وهي تتجول بشوارع مدينة وهران في حالة مزرية.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، فإن العارضة، در صاف، وقعت ضحية لأعمال السحر والشعوذة.

وحسب ما تم تناقله، فقد شوهدت بطلة فيديو كليب أغنية “رومونتيك”، للشاب بلال، وهي تمشي وتتحدث مع نفسها بالشارع.

كما نشرت زميلتها عارضة الأزياء شهيناز سهام، مقطع فيديو على ستوري حسابها بانستغرام، معبرة عن دهشتها لحظة إلتقائها بدر صاف.

وقالت شهيناز، أنها شاهدت در صاف وهي تمشي في الشارع وتتحدث مع نفسها، كما أنها كانت ترتدي ملابس منزلية “بجامة” في عز البرد والشتاء.

وأضافت عارضة الأزياء أنها خشيت الإقتراب معها والتحدث إليها لأنها كانت تحمل طفلها الصغير.

فيما عادت شهيناز وكتبت على ستوري حسابها بانستغرام: “نيتي صافية، الطفلة معندها حتى واحد حبيت نوقف معاها مثل أختها وحطيتها في انستغرام باش يشوفوها عائلتها ويحوسو عليها. والله غاضتني بزاف ربي يشافيها ان شاء الله “.

وأضافت شهيناز: “أنا لا أعرف در صاف ولا هي تعرفني، حكاولي عليها وحطيت عليها ستوري وقلت لي شافها يقولي. هي تسكن بالقرب مني ولكنني لم أرها حتى اليوم كوني خرجت مبكرا لأخذ طفلي للطبيب. وعند رؤيتي لها أصبت بالدهشة”.

وتابعت شهيناز، أنها عرفت مكان سكن در صاف، وستذهب لزيارتها غدا رفقة جيرانها. متمنية أن تستطيع مساعدتها بأخذها للراقي أو إلى طبيب نفسي، خصوصا وأنها تسكن بمفردها.