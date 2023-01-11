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أخبار الجزائر

صادم.. تلميذ يطعن أستاذته بخنجر في الظهر داخل متوسطة بباتنة

بقلم سعيد حريقة
صادم.. تلميذ يطعن أستاذته بخنجر في الظهر داخل متوسطة بباتنة
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اهتزت اليوم الأربعاء، متوسطة عماري السعيد ببلدية تاكسلانت بولاية باتنة، على وقع حادثة مأساوية تعرضت لها استاذة اللغة العربية “ب.س” على يد تلميذ يدرس عندها.

وقام التلميذ، بغرس خنجر في ظهرها وسط ساحة المؤسسة. ليتم نقلها في وضعية صحية صعبة الى المستشفى أين لا تزال خاضعة للعلاج.

في وقت تم فيه فتح تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحادثة التي قالت مصالح محلية للنهار، أن التلميذ اعتدى على الاستاذة بعد طردها له بسبب مشاكله المتكررة.

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