صادم.. تمساح يختطف رضيعا ويلتهمه أمام والده!

تداولت العديد من المواقع الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو صادم لتمساح وهو يختطف رضيعا من والده ويلتهمه حيا.

وحسب موقع “العربية”، هاجم تمساح قارب الضحية مع طفله، قبالة ساحل في ماليزيا.

وأصاب الحيوان الزاحف الأب الأربعيني في رأسه، بينما خطف الصغير إلى أعماق المياه أمام عيني والده الذي فرّ إلى ضفة النهر.

وأنقذ القرويون الأب، وهو رجل من قبيلة بالاوه، لكن التمساح جر إبنه بالفعل إلى الأعماق.

وظهر لاحقًا على السطح وجسد الرضيع في فكيه قبل أن يغرق مرة أخرى في الماء مع الجثة.

ويظهر في الفيديو المرعب، التمساح وهو يتوجه إلى مكان قرب الأشجار ويبدأ بالتهام الطفل حيث تظهر بقعة دم كبيرة.

وصرحت رئيسة وكالة لهد داتو للإطفاء والإنقاذ، سومسوا راشد، أن البحث جار عن أي أثر للطفل.

مشيرة إلى أن والده تعرض لجروح خطيرة في الرأس والجسم وقالت: “نقل الرجل إلى مستشفى لهد داتو لتلقي العلاج اللازم”.

ولا تزال الشرطة الملكية الماليزية والشرطة البحرية وإدارة الإطفاء المحلية، تواصل بحثها عن جثمان الطفل.

وحذر المسؤولون القرويين الذين يعيشون على طول امتداد النهر بالبقاء بعيدًا عن الماء بسبب التهديد بتكرار هجوم التماسيح.

ويضطر السكان المحليون للإعتماد على النهر في طعامهم ومعيشتهم، لذا فهم بحاجة للذهاب إلى المياه رغم المخاطر التي تهددهم.