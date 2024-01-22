صادم.. جزائري يحاول إضرام النار في ابنه بفرنسا

كاد نزاع عائلي أن يتحول إلى مأساة في فرنسا، حيث حاول أب إنهاء حياة ابنه البالغ من العمر 16 عامًا.

وحسب الاعلام الفرنسي، فإن الرجل يبلغ من العمر 54 عاما، ومقيم في فاير سور مارن.

وتعود القضية إلى 15 جانفي الماضي. حيث حاول هذا الأب خنق ابنه البالغ من العمر 16 عامًا وتهديده بمطرقة.

وبالفعل، فإن الأب حاول خنق ابنه، قبل أن يهدده بالمطرقة والسيف. لكن هذا ليس كل شيء، فقد ذهب هذا الجزائري إلى حد إلقاء سائل قابل للاشتعال على المراهق لإشعال النار فيه. ولحسن الحظ أن الولاعة المستخدمة لم تعمل.

وخلال هذه المواجهة حاولت والدة الضحية التدخل بين ابنها وزوجها، إلا أن الأخير هددها بالسيف أيضا. وبعد تنبيهها للشرطة، تدخلت السلطات على وجه السرعة لوضع حد لهذا العنف واعتقال رب الأسرة، دون صعوبة.

العناصر الأولى للتحقيق في سياق هذه القضية أن والد الأسرة، عبد الحميد، المولود عام 1970 بالجزائر. معروف بالفعل لدى المصالح القضائية. وعلى وجه الخصوص، لأربع حالات عنغ أخرى.