صادم.. جزائري يقتل زوجته ويخفي جثتها داخل الثلاجة في فرنسا

كشف الإعلام الفرنسي، عن واقعة مروعة حدثت في في شقة بمنطقة Essonne. حيث تم العثور على جثة امرأة يوم السبت داخل ثلاجة في شقة في غريني.

وأشار الإعلام الفرنسي أن المرأة البالغة من العمر 44 عامًا تم الإبلاغ عنها في عداد المفقودين مساء الخميس. حسبما علمت TF1 / LCI من مصادر الشرطة.

وذكر أحد هذه المصادر أن زوج الضحية اعتقل. حيث ألقت الشرطة القضائية القبض عليه في إيسون بتهمة الاختطاف والحبس القسري.

وذكر مصدر آخر في الشرطة أن الزوج الشاب البالغ من العمر 47 عاما كان مصابا بخدوش في وجهه. وبقع من الدم على ساقيه عندما ألقي القبض عليه مساء الجمعة وبحوزته مسدس.

وتم تنبيه الشرطة في نفس الليلة ، عندما ذهب ابن الضحية إلى مركز شرطة Juvisy-sur-Orge للإبلاغ عن اختفاء والدته. التي كان قد أوصلها مساء اليوم السابق في منطقة غراند بورني في غريني. خوفًا من عدم سماع أي شيء عنها. عندما كان من المفترض أن تعود إلى المنزل ليلًا ، ولم يتمكن من الوصول إليها عبر هاتفها المحمول. ذهب الابن يوم الجمعة بالقرب من المكان الذي أوصلها إليه يوم الخميس.

وبحسب مصدر قريب من القضية فإن الزوج من جنسية جزائرية تم اتهامه بالاختطاف ثم القتل.

وقال مكتب المدعي العام في إيفري لوكالة فرانس برس. إن تشريح الجثة كشف عن طلقتين ناريتين على جثة الضحية. واحدة على الرأس والأخرى على الصدر.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر في الشرطة ، فإن امرأة تبلغ من العمر 38 عامً. وُضعت أيضًا في حجز الشرطة بسبب اتصالات هاتفية مع المدعى عليه.