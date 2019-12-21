صادم.. جمعية تحتال على أولياء أطفال التوحد والتريزوميا لتمارس ضدهم كل أنواع التعذيب!

أطاحت ليلة أمس، قوات الدرك بقسنطينة، بعصابة تحتال على أولياء مرضى التوحد، وتوهمهم بالإعتناء بأبنائهم لتمارس ضدهم كل أنواع التعذيب.

وجاءت هذه العملية، بعد ورورد معلومات تأكد حجز المرضى داخل منزل بحي المنى بعاصمة الولاية.

وحسب المعلومات الاولية التي تحوز عليها “النهار اون لاين”، فإ ن الموقوفون 9 أشخاص يمارسون نشاط رعاية الأطفال بطريقة غير قانونية، اوهموا الاولياء برعاية أطفال التوحد والريزوميا.

وبعد مداهمة ليلية للدرك الوطني، وجد أن الأطفال يتواجدون تحت الاقامة الجبرية، وعددهم 30 طفلا في وضع صحي كارثي، وهم معنفين ومنهم من تعرض الحرق والكسر.

العملية النوعية أسقطت أعضاء الجمعية، وبعد تكثيف الأبحاث تبين أنها ذات نشاط وطني، كانت تحتال على الاولياء برعاية الأطفال في مقر غير مرخص.