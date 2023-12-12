صادم.. حديقة حيوانات تسمم ثلاثة أرباع من السناجب

قدمت حديقة إينوكاشيرا في طوكيو “أعمق اعتذاراتها” وفتحت تحقيقا داخليا. بعد الوفاة العرضية المحتملة لـ 31 من سناجبها.

وقال مسؤولون إن حديقة حيوان يابانية بدأت تحقيقا داخليا. بعد أن قتلت بطريق الخطأ ثلاثة أرباع سناجبها بمبيد حشري مخصص لقتل الطفيليات.

وكإجراء احترازي صحي، قام الموظفون في حديقة إينوكاشيرا في طوكيو. بحقن الدواء المضاد للطفيليات في جميع السناجب الأربعين هناك الأسبوع الماضي. كما قاموا أيضًا برش المبيدات الحشرية على صناديق أعشاشهم.

مات أحد القوارض بعد فترة وجيزة، وتزايدت الوفيات خلال الأيام القليلة التالية. وحتى صباح يوم الاثنين، توفي 31 سنجابا.

واعترفت حديقة الحيوان في بيان صدر يوم الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول. بأنه “لا يمكن إنكار احتمال التسمم بالمخدرات”.

وأوضحت حديقة الحيوان أن الفحص المرضي للبقايا يجري وقدمت “أخلص اعتذاراتها”.

ووفقا للمسؤولين، فإن الأدوية المعنية استخدمت بجرعات مناسبة وتم إعطاؤها من قبل.

وقالت حديقة الحيوان إنه تم تنظيف المنشأة واعتبارها آمنة، ويمكن للزوار رؤية السناجب الباقية على قيد الحياة مرة أخرى.