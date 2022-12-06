صادم.. رجلان يقتلان امرأة حامل لسرقة جنينها

توفيت امرأة مكسيكية حامل بعد أن بقر بطنها مهاجمان لسرقة جنينها، وفق ما أعلنت السلطات أمس الاثنين.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية فيراكروز شرق المكسيك، في بيان. إن السلطات أوقفت منفذي الجريمة المفترضين اللذين وُجد بحوزتهما مولود جديد.

ومثل المشتبه بهما، وهما رجل وامرأة، أمام قاض أمس بتهمة خطف امرأة وقتلها.

وقال مسؤول على صلة بالتحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية. إن المشتبه بهما بقرا بطن الضحية لاستخراج الجنين لأن المرأة المهاجِمة لم تكن قادرة على إنجاب أطفال.

وجرى الإيقاع بالضحية عبر وسائل التواصل من خلال وعدها بتقديم ملابس لطفلها. وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن أقارب لها، مشيرة إلى أنها الحالة الثالثة من نوعها السنوات الأخيرة.