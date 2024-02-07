صادم.. زوجان يقتلان طفلتهما الرضيعة بعقار أقوى 100 مرة من المورفين

تم القبض على والدا طفلة تبلغ من العمر عام واحد فيما يتعلق بوفاتها بعد ما يقرب من عام من التحقيق.

وأوضحت شرطة وينيبيج يوم الاثنين أنه تم استدعاؤها في البداية. للتدخل في 23 مارس 2023 بعد وفاة الصغيرة هانا بوليت في منزل عائلتها.

وفي ذلك الوقت، تم العثور على الطفلة فاقداة للوعي وتم نقلها إلى المستشفى حيث توفي.

وأظهر تحليل السمية أن الطفل توفي بعد تناول الفنتانيل، وهو عقار أقوى 100 مرة من المورفين.

وتم حينها إلقاء القبض على والد الطفل وبحوزته كمية بسيطة من مادة الفنتانيل. ووجهت إلى الوالدين تهمة الإهمال الجنائي الذي أدى إلى الوفاة، قبل إطلاق سراحه.

ووصفت شرطة وينيبيغ: “خلال التحقيق معهم، توصل المحققون إلى أن كلا الوالدين. لم يقدما التفاصيل الكاملة للحادث وكانا حاضرين وعلما بتعرض هانا للفنتانيل، قبل أن يطلبا المساعدة لاحقا”.

كان من الممكن أن تمر “عدة ساعات” بين اللحظة التي تناولت فيها هانا الفنتانيل. والوقت الذي قرر فيه والداها الاتصال برقم 911. وهذا، على الرغم من علمهما بأن ابنتهما كانت في محنة. فقد أبلغ العميل كلود تشانسي بالتفصيل عن تحديث هذا التحقيق مع وسائل الإعلام يوم الاثنين.

ولهذا السبب، قررت الشرطة أخيرًا اعتقال غاري دانيال أدريان بروس، 38 عامًا. وسابرينا فاي بوليت، 37 عامًا، حتى يتم اتهامهما بقتل هانا.

وظل الوالدان محتجزين في انتظار استمرار الإجراءات القانونية.