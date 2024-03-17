صادم.. زوجة تركب الكاميرات في بيتها وتكتشف تصرفا مرعبا يقوم به زوجها

اكتشفت امرأة أن شريكها كان يعذب قططها عندما كانت في العمل. حسبما كشفت منظمة Action Protection Animale (APA) على موقعها.

جاء هذا بعد ان اكتشغت تصرفات غريبة تقوم بها قططها والتي كانت ترتعش خوفا وتختبئ تحت السجاد وتعرج في المشية.

وقامت هذه المرأة بتثبيت كاميرات في المنزل، اين اكتشفت الصدمة، حيث كان رفيقها يسيء معاملة قططها الأربعة.

وكما يظهر في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها الجمعية البرلمانية الآسيوية على موقعها. فقد كانت القطط تتعرض لإساءات عديدة كالضرب العنيف، والسحق بين الكرسي والطاولة، لوي الأرجل، والركلات.

وقامت الزوجة بتقديم شكوى ضد زوجها إلى مركز الشرطة، وعندما تم احتجازه لدى الشرطة، اعترف الرجل بالوقائع.

في مواجهة الوحشية الواضحة لرفيقها السابق، تتذكر الشابة الظروف التي وجدت فيها قطتها الأولى. عندما عادت إلى المنزل وجدت قطتها في حالة خطيرة، وكانت على وشك الموت. ولم يتمكن الطبيب البيطري من إنقاذها.

وفي حجز الشرطة، اعترف رفيقه بضرب القطة حتى الموت. حوكم فورًا، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 أشهر. مع الالتزام بتوفير الرعاية وحظر الاحتفاظ بالحيوان لمدة 5 سنوات.