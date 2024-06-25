صادم.. شابة تسقط من الطابق الثالث بسبب جهاز مشي!

وثقت لقطات مروعة لحظة سقوط شابة في صالة ألعاب رياضية في إندونيسيا من الطابق الثالث، بعدما إنزلقت من جهاز المشي.

ويظهر الفيديو محاولة الشابة التي تبلغ من العمر 22 عاما الإمساك بإطار النافذة لكنها فشلت وسقطت من الطابق الثالث.

وحسب وسائل إعلام محلية، ذهبت الشابة إلى صالة الألعاب الرياضية مع صديقها وشقيقها الأصغر.

وتم نقل الشابة إلى المستشفى بسبب إصابات خطيرة في الرأس، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

وكشف تشريح الجثة أنها عانت من كدمات وجروح في رأسها.

وقالت الشرطة إن وضع جهاز المشي أمام النافذة كان “خطيرا”، حيث كانا على بعد 60 سم فقط.

وكانت الصالة الرياضية تحتوي على ملصقات تحذيرية بعدم فتح النوافذ، لكن أحدها كان تالفا.

https://x.com/Heraloebss/status/1803078731659129273