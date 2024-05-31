صادم.. شابة تعترف بالتخلي عن طفلها في حاوية قمامة

أحيلت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا، يوم الخميس 30 ماي، إلى مكتب المدعي العام في لومان. بتهمة محاولة قتل قاصر دون سن الخامسة عشرة بعد اعترافها بالتخلي عن مولودها الجديد. الذي عثر عليه حيًا في حاوية قمامة في بومونت سور. -سارث، شمال لومان، في مقاطعة سارث.

وأشار بلاغ صحفي إلى أنه “بتاريخ 23 ماي 2024، تمكن أحد سكان مدينة بومونت سور سارت. من انتزاع حقيبة من حاوية قريبة من منزله، اكتشف أنها تحتوي على طفل حديث الولادة.

وأضاف أن الرضيعة هي فتاة صغيرة وهي الآن بصحة جيدة وموكلة إلى خدمات رعاية الطفل” (ASE).

وتم “اعتقال والدة الطفل في اليوم نفسه” في إطار تحقيق “بتهمة محاولة قتل قاصر يبلغ من العمر 15 عاما”، بحسب القاضي.

وتابع المدعي العام أنه في نهاية احتجاز الشرطة. توقف الأمر حتى تلقت هذه المرأة “الرعاية الطبية” ثم استؤنف، واعترفت الشابة بالوقائع.

وأضافت أنها أحيلت إلى النيابة العامة “بهدف توجيه الاتهام إليها من قبل قاضي التحقيق الذي أوقف لمواصلة التحقيق. مؤكدة أنها طلبت حبسها احتياطيا.

وذكرت أن العقوبة المترتبة عليها هي السجن مدى الحياة.