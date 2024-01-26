صادم.. شاب يتسبب في ثقب قصبته الهوائية بعد حبسه العطس

قد لا تكون محاولة حبس العطس هي الفكرة الأفضل. كما يتضح من قصة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا أحدث ثقبًا في قصبته الهوائية بعد محاولته تجنب العطس.

وكانت مغامرته الطبية موضوع دراسة أجراها باحثون اسكتلنديون ونشرت في مجلة BMJ.

أثناء القيادة، حاول رجل في الثلاثينيات من عمره أن يمنع عطسه بقرص أنفه وإبقاء فمه مغلقا.

ومع ذلك، أوضح الخبراء أن الضغط في مجرى الهواء العلوي أثناء العطس يتراوح من 1 إلى 2 كيلو باسكال. ولكن يمكن أن يزيد حتى 20 مرة إذا كان الفم والأنف مغلقين.

وبعد كتم عدة عطسات، شعر الرجل الذي يعاني من حساسية الأنف. وهي حالة تسبب احتقان الأنف، بـ”ألم شديد في الرقبة”.

ولم يلاحظ الأطباء حدوث ثقب عفوي في القصبة الهوائية إلا بعد فحصه في المستشفى. وهي “حالة نادرة يمكن أن تهدد حياته”.

وأشار المتخصصون في بحثهم: “لقد أبلغنا عن حدوث ثقب في القصبة الهوائية بعد العطس، وهو أمر لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، على حد علمنا”.

وتمكن الرجل من البقاء على قيد الحياة دون جراحة، ولكن باستخدام دواء لتخفيف احتقان الأنف. كما عادت قصبته الهوائية في النهاية إلى وضعها الطبيعي.