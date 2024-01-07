صادم.. شاب يعود إلى منزله برصاصة في فكه

دخل شاب يبلغ من العمر 26 عامًا إلى المستشفى، وعاد إلى منزله قبل إجراء الفحوصات. وبعد يومين، كشفت الأشعة المقطعية عن وجود رصاصة في فكه.

قدم رجل يبلغ من العمر 26 عامًا نفسه، الأربعاء 3 جانفي، حوالي الساعة 8 مساءً. إلى مركز الشرطة في منطقة نواي في الدائرة الأولى في مرسيليا (بوش دو رون). وأشار إلى أنه كان ضحية للعنف مع سلاح ناري في 1 جانفي.

وبعد منتصف الليل بقليل، وفي أحد شوارع هذه المنطقة، تولى رجال الإطفاء مسؤولية الشخص. ونقله إلى المستشفى الأوروبي. وغادر المستشفى قبل إجراء الفحوصات وعاد إلى منزله.

وبعد يومين، عادت الضحية إلى المستشفى. وكشف الماسح الضوئي عن وجود رصاصة على الجانب الأيمن من فكه.

وتقدم الشاب بنفسه، مزودا بشهادة طبية تحدد طبيعة إصاباته، إلى مركز الشرطة. وأثناء إفادته للشرطة، شعر بتوعك وتم نقله إلى غرفة الطوارئ في مستشفى تيمون.