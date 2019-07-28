صادم.. شقيقان يقطنان بتيسمسيلت حلمها “خبز وماء بارد”!

تعيش فاطمة، وشقيقها الطيب، في وضعية مأساوية، بإحدى قرى تيسمسيلت، حيث لا يمتلك الشقيقان أبسط وسائل العيش الكريم، في كوخهما المهترئ.

تلفزيون “النهار” تنقل لمنزل الشقيقين، ليقف على حالتهما المزرية، حيث يشتهي الشقيقان ماء باردا، في هذه الأيام الحارة من فصل الصيف.

وتستعمل “فاطمة”، وسائل تقليدية، للحصول على مياه باردة، لها ولشقيقها.

وروت “فاطمة” كيف تشتهي هي وشقيقها المريض، الأكل في الكثير من الأيام، فدخلهما الذي لا يتجاوز الـ3000 دج، لا يكفي لسد احتياجاتهما.

وبالقرب منهما، يعيش شقيقهما الأكبر، والذي يعاني من ورم خبيث بعينه، وهو الآخر يعيش ظروفا صعبة، وهو الذي لا يملك ما يكفيه للأكل والعلاج.

ورافق تلفزيون “النهار”، “الجمعية الوطنية للعناية بذوي الاحتياجات الخاصة”، والتي جلبت للأشقاء بعض المساعدات، وأكد القائمون على الجمعية، أن الأشقاء لا يملكون حتى بطاقة الشفاء، لتوفير الأدوية لهم.

لذلك يطلب كل من فاطمة وشقيقها الطيب، السلطات المعنية والمحسنين، للنظر في حالهم، ومساعدتهم.