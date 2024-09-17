صادم.. طفل يقتل جميع أفراد عائلته!

أعلنت قيادة شرطة البصرة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إقدام طفل يبلغ من العمر 13 عاما، على قتل جميع أفراد عائلة في جريمة بشعة هزت الشارع العراقي.

وجاء في بيان لقيادة شرطة البصرة، إن الطفل أقدم أمس الاثنين على إطلاق النار بالخطأ على عائلته.

وقال ذات المصدر، أن الحادث أدى إلى مقتل والد الطفل وشقيقه وإصابة شقيقته بجروح.

كما أوضحت القيادة أن والدة الجاني توفيت صباح اليوم متأثرة بجراحها. مضيفة أن القوات الأمنية ألقت القبض على الصغير وفتحت تحقيقا بالحادث.

بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتى المتهم اعترف بشكل أولي أمام الجهات الأمنية المتخصصة بالتحقيق، بقتل أفراد أسرته الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد.

وحسب وكالة “شفق نيوز”، قال الطفل خلال التحقيقات، إن الدوافع وراء ارتكابه للجريمة هي بسبب تعرضه إلى الضرب والتعنيف من قبل والده. وخطط للقيام بجريمته انتقاماً منه.

كما بين أن القوات الأمنية ضبطت السلاح المستخدم بالجريمة نوع “كلاشينكوف”، ويعود لوالده. وضبط أيضا قنبلتين يدويتين في مكان الحادث.