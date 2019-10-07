صادم.. مجهولون يحاولون حرق مسجد علي بن أبي طالب بتلمسان

حاول مجهولون، ليلة الأحد إلى الاثنين، حرق مسجد علي بن أبي طالب ببلدية سيدي الجيلالي بتلمسان.
وحسب الفيديو المتداول عبر صفحات ولاية تلمسان، فقد قام مجهولون برمي قارورة بنزين، بعد تكسير زجاج النافذة ليلة أمس الإثنين.
وحسب الفيديو، يأتي هذا ردا على خطبة إمام المسجد في درس الجمعة التي تناول فيها تفكك النسيج الاجتماعي !.
محاولة إجرامية لحرق مسجد علي بن أبي طالب بسيدي الجيلالي تلمسان باستعمال البنزين ليلة أمس…
محاولة إجرامية لحرق مسجد علي بن أبي طالب ببلدية سيدي الجيلالي تلمسان، حيث قام مجهولون برمي قارورة بنزين، وذلك بعد تكسير زجاج النافذة ليلة أمس، ردا على خطبة إمام المسجد في درس الجمعة التي تناول فيها تفكك النسيج الاجتماعي.
Publiée par بريد تلمسان sur Lundi 7 octobre 2019
التعليقات (0)