صادم.. مراهقة أردنية تقتل والدها وشقيقيها وتصيب والدتها بالرصاص

أطلقت مراهقة تبلغ من العمر 17 عاماً الرصاص من سلاح ناري على أفراد أسرتها إثر خلافات عائلية. ما أسفر عن مقتل والدها وشقيقيها.

وأوضح بيان للأمن العام الأردني، أن بلاغاً ورد فجر الخميس لمديرية شرطة محافظة إربد عن الحادثة. التي نتج عنها ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة.

وكشف أن الجريمة المروعة حدثت في بلدة زحر غرب محافظة إربد شمال العاصمة عمان. وأسفرت عن وفاة الأب وشقيقين للقاتلة، فضلاً عن إصابة والدتها وشقيقها الثالث، وحالتهما الصحية سيئة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة، وضبطت السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.