صادم.. معبد هندوسي يقدم امرأة قربانا

ألقت الشرطة الهندية القبض على خمسة رجال يوم الأربعاء. في إطار تحقيق في مقتل امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا.

وتم العثور على جثة الضحية شانتي شو مقطوعة الرأس في معبد هندوسي قبل أربع سنوات.

وبحسب النتائج الأولى، قُتلت الضحية وقطع رأسها بساطور في عام 2019. وبحسب ما أوردته وكالة فرانس برس. فبين 25 مارس و1 أفريل. قُبض على خمسة رجال. وهم متهمون بقتل هذه المرأة مع سبق الإصرار.

كما قال “شارك ما مجموعه 12 شخصا” لذلك. لا يزال هناك سبعة مشتبه بهم، ما زالوا طلقاء، يتعين القبض عليهم.

وبحسب الاستجوابات الأولية، قال العقل المدبر للعملية. إنه قتل الضحية في إطار طقوس دينية نظمت لإحياء ذكرى وفاة شقيقه.