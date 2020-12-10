صادم.. هذا ما تم العثور عليه داخل منزل مشعوذ في أم البواقي

أوقفت شرطة سوق النعمان بأم البواقي، شخصا يمارس الشعوذة، كما تمكنت من حجز طلاسم ومواد تستعمل في السحر.

يأتي هذا مواصلة لمجهودات مصالح الأمن الوطني بأم البواقي الرامية لمحاربة مختلف أشكال الإجرام، لاسيما ما تعلق بالمظاهر المشينة.

وحصلت شرطة سوق نعمان على معلومات بخصوص نشاط مشبوه لأحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة سوق نعمان.

واتخذ هذا الأخير من منزله مكانا لممارسة طقوس الشعودة، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتفتيش مسكن السالف الذكر.

وعثر بداخله على كتب و منشورات بها طلاسم، صور لأشخاص مكتوب عليها كلمات غير مفهومة .

بالإضافة الى شعر آدمي، قطعة حديد ممثلة في حدوة حصان، يدا دمية تستعمل في الشعوذة، دف، أشرطة فيديو، وأقراص مضغوطة .

كما تم حجز سيف كبير الحجم بغمد، موقد، أقلام حبرية، قطع من القماش وسوائل ومواد تستعمل في السحر .

وتم حجز كل هذه الأغراض وانجاز ملف جزائي ضد المعني بالتنسيق مع الجهات القضائية بقضية النصب وممارسة طقوس الشعوذة .