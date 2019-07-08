صادم.. وفاة نجم “ديزني” في سريره عن عمر الـ 20 عاماً!

أعلنت عائلة الممثل الأمريكي، ونجم ديزني، “كاميرون بويس”، أول أمس السبت، وفاته، عن عمر يناهز الـ20 عاما، وجاءت وفاته، أثناء نومه.

وحسب موقع “العربية نت”، فقد تم الإعلان عن سبب وفاة النجم الأمريكي، بسبب صراع مع المرض.

وحسب ما نقلته “الإندبندنت”، قالت عائلة الممثل: “توفي في نومه بسبب نوبة تشنجات، كانت نتيجة لحالة طبية مستمرة،

كان يعالج من أجلها”.

للتذكير، بدأ الفنان الأمريكي الشاب، “كاميرون بويس”، والذي ينحدر من مدينة لوس أنجلوس، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة،

مشواره الفني، في سنة 2008، وشارك في عدة أعمال تلفزيونية شهيرة، منها “Austin & Ally ” و”Ultimate Spider-Man”،

و”Liv and Maddie”، و”Descendants” و”Code Black “.