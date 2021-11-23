صادم.. وفاة 45 شخصا حرقا في حادث حافلة ببلغاريا

لقي ما لا يقل عن 45 شخصا، من بينهم خمسة أطفال، مصرعهم من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في بلغاريا. في حادث حافلة اشتعلت فيها النيران.

وكانت التقارير الأولى لضحايا من مقدونيا الشمالية، حيث تم تسجيل حادث الحافلة. وبحسب الشرطة، فإن السائقين من مقدونيا، والركاب “كلهم ألبان”.

كما علق من جانبه رئيس الوزراء البلغاري المؤقت ستيفان يانيف الذي توجه إلى مكان الحادث ورفض إعطاء تفاصيل عن جنسية الضحايا. “الشيء الوحيد الواضح هو أن الحافلة كانت تحمل لوحات أرقام مقدونية”.

ووقعت المأساة حوالي الساعة 2:00 صباحا على الطريق السريع بالقرب من قرية بوسنيك، على بعد 40 كيلومترا جنوب صوفيا. حسبما قال المفوض نيكولاي نيكولوف، رئيس خدمة السيطرة على الكوارث في التلفزيون العام.

كما قال إن “سبعة ركاب تم إنقاذهم” ونقلوا إلى مستشفى بالعاصمة. هؤلاء امرأتان وخمسة رجال.

وقال رئيس الشرطة الوطنية ستانيمير ستانيف لقناة أخرى إن السائق توفي على الفور، لذا لم يكن هناك من يفتح الأبواب. والسماح للركاب بالإفلات من الحريق.

واصطدمت الحافلة بحاجز الاصطدام لسبب ما في هذه المرحلة. تم تجديد الطريق مؤخرًا بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي أصبحت بلغاريا عضوًا فيه منذ عام 2007.

كان هناك 12 قاصرًا، من بينهم خمسة أطفال، في السيارة التي كانت قادمة من اسطنبول ومتجهة إلى سكوبي. ماتوا جميعاً في الحادث.

وقالت مايا أرغيروفا، رئيسة مركز علاج الحروق حيث تم نقلهم، أن الناجون مصدومون، فقدوا أقاربهم وأطفالهم، وقفزوا من النوافذ.

وقالت مايا أرغيروفا، رئيسة مركز علاج الحروق حيث تم نقلهم، “الناجون مصدومون، فقدوا أقاربهم وأطفالهم، قفزوا من النوافذ”.

كما رد رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف على تساؤل وسائل الإعلام البلغارية بقوله “إنها مأساة”. “ستذهب الفرق إلى هناك للمشاركة في عملية الإنقاذ”.

ويعود تاريخ آخر حادث خطير لحافلة في بلغاريا إلى أوت 2018، حيث لقي 17 راكبًا مصرعهم.

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