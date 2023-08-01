صادم ومروع.. هكذا ردت شنغن على رجل نيجيري طلب الفيزا

وصف مستخدمو Twitter الآخرون الذين شاركوا تجاربهم غير السارة مع إجراءات طلب تأشيرة شنغن. رسالة رفض تأشيرة شنغن المكونة من صفحتين والتي تمت مشاركتها على Twitter بواسطة مستخدم لديه معالجAprilbox “بالصدمة” و “الرهيبة”.

يدعي الشخص الذي شارك الرسالة أن أحد معارفه، والذي يحمل بالفعل تأشيرة ممنوحة من الولايات المتحدة، قد استقبلها.

وتم تقديم طلب تأشيرة شنغن في مركز طلبات التأشيرة السويدية في نيجيريا لرحلة سياحية مدتها 14 يومًا. والتي من بين الأسباب الأولى لرفض التأشيرة سرد الأزمة الأمنية والاقتصادية في نيجيريا. معربًا عن شكوكه في الأغراض الحقيقية لمقدم الطلب. وراء طلبات التأشيرة.

وجاء في الرسالة “لذلك هناك خطر كبير ألا يغادر المواطنون النيجيريون أراضي الدول الأعضاء قبل انتهاء صلاحية التأشيرة المطلوبة. لذلك يجب أن يكون مقدم الطلب راسخًا في وطنه حتى يتمكن من الحصول على تأشيرة “، كما جاء في الرسالة.

لدعم ادعاءاتها، جادلت السفارة بأن مقدم الطلب ذكر أنه يمتلك شركة ، وقدم شهادات إلى السفارة في هذا الصدد. لكن الأخير يشير إلى أنه لم يتم تقديم دليل أقوى. لإثبات أن مقدم الطلب لديه حق الوصول إلى الأصول أو دخل شهري ثابت من الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت أيضًا أن البيانات المصرفية التي قدمها مقدم الطلب لم تكن كافية. لإثبات أنه راسخ في وطنه لأن “الرصيد المصرفي يعتبر أيضًا أصولًا منقولة”.

وأضافت “علاوة على ذلك، لا تظهر كشوف الحسابات المصرفية أن وضعك المالي كان مستقرًا على مدى فترة زمنية أطول. كما لم تُظهر أي ملكية شخصية للممتلكات أو أي روابط مالية أخرى مع بلدك “، كما جاء في الرسالة.

سبب آخر مدرج وراء رفض تأشيرة شنغن هو أنه وفقًا للسفارة ، هناك سوق ضخم للوثائق المزورة. من قبل أفراد عاديين في نيجيريا. مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت المستندات المقدمة من المتقدمين أصلية.