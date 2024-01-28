صادم.. يدعي أنه معاق منذ 20 عاماً للحصول على مساعدات مالية

ادعى رجل أمريكي منذ ما يقرب من 20 عامًا، أنه معاق. حيث كان يستخدم كرسيا متحركا خلاق تنقلاته لاستعطاف الناس.

واعترف كريستوفر ستولتز، 49 عامًا، بتزوير الإعاقة من أجل جمع 662.871.77 دولارًا أمريكيًا من استحقاقات المحاربين القدامى.

وبدأ مخطط الرجل في جانفي 2003 عندما أخبر وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية أنه لم يعد قادرًا على المشي.

هذه الكذبة أتاحت له زيادة في المبلغ الذي حصل عليه من الحكومة. إضافة إلى حصوله على مساعدة مالية للحصول على المعدات المناسبة.

وقال مكتب المدعي العام في بيان صحفي: “لقد تمت مراقبته عدة مرات وشوهد وهو يمشي بشكل طبيعي”.

ومن المتوقع أن يتلقى الرجل البالغ من العمر 49 عامًا عقوبته في جلسة استماع مقررة في 6 ماي 2024.