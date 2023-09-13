صادي:”أولويتي التعجيل في إعادة تأهيل مركز سيدي موسى”

أكد المرشح الوحيد لرئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، حرصه على تسوية العديد من الأمور المتعلقة بالمنتخب الوطني على جميع الأصعدة.

ونشر صادي عبر حسابه الرسمي عبر منصة X اليوم الأربعاء:”من بين أهدافي وأولوياتي هي التعجيل في إعادة تأهيل المركز التقني الوطني بسيدي موسى، بما يوفر أحسن ظروف التحضير لمنتخبنا الوطني استعدادا للمواعيد والتحديات التي تنتظره في مختلف المسابقات”.

وأضاف صادي:”خاصة وأن منتخبنا يحتاج حاليا إلى وقوف الجميع بجانبه وتهيئة كل الظروف وتسخير كل الامكانيات، ليحقق أهدافه وطموحات الملايين من عشاقه على بعد أشهر قليلة من المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024″.

كما أكد صادي: “بالإضافة إلى اعتماد أساليب العمل العصرية، كالرقمنة والتخطيط والاستشراف، فإن إعادة ترتيب الأمور في المديرية الفنية الوطنية من خلال الاستنجاد بالكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، سيكون من بين أهدافنا وأولوياتنا”.