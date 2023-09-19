صادي:”إجتمعت برؤساء أندية الشرق وعرضت عليهم خطة العمل”

كشف المرشح الوحيد لرئاسيات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن لقائه برؤساء أندية الشرق بمناسبة تواجده بولاية قسنطينة في ختام حملته الإنتخابية.

وصرح اليوم المرشح للرئاسيات الفاف وليد صادي، لقناة النهار:”آخرت محطة من حملتي الإنتخابية هي ولاية قسنطينة، وإلتقيت برؤساء الرابطات الجهوية لولايات قسنطينة، باتنة وعنابة، وكان الإجتماع مثمر”.

وأضاف صادي:”سمعت لإنشغالات أندية الشرق وقدمت لهم الخطوط العريضة التي سأعمل عليها والتي أطلق عليها:”ورقة الطريق بخطة إستراتيجية لأولويات ولقى البرنامج تفاعل إيجابي”.