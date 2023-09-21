صادي:”إحترام الإتحادية الجزائرية قاريا سيكون بتحقيق النتائج الإيجابية”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف رئيس الإتحادية الجزائريىة لكرة القدم. وليد صادي. عن سُبل تحقيق الديبلوماسية الرياضية في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وصرح صادي، اليوم الإثنين، خلال الندوة الصحفية بعد إنتخابه رئيسا جديدا للفاف:”الدبلوماسية الرياضية ستُحقق من خلال تحقيق المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها نتائج إيجابية”.
كما أضاف المتحدث:”النتائج الإيجابية وتحقيق المنتخبات الوطنية للألقاب، ستجبر الجميع على إحترام الجزائر على المستوى القاري، وسنعمل على هذا الجانب وحماية المنتخبات الوطنية لتحقيق أهدافها”.
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