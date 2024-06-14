صادي:”البطولة المحلية هذا الموسم كانت موفقة خصوصا من جانب البرمجة”

إعتبر رئيس “الفاف”، وليد صادي، أن الموسم الجاري من الرابطة المحترفة لكرة القدم، كان موفقا خاصة من ناحية برمجة المباريات.

وقال وليد صادي، في تصريحاته للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة:” الموسم الجاري من الرابطة المحترفة كان موفقا، خاصة من جانب برمجة المباريات، بالرغم من التوقفات العديدة التي عرفها الموسم الكروي”.

وأضاف المتحدث:”برمجة جولات البطولة المحلية، في السنوات السابقة، عرف مشاكل كبيرة في السنوات الفارطة”.

وأوضح المتحدث:”لاتوجد أي بطولة في العالم لاتعرف أخطاء تحكيمية، ربما تأخرنا في إستعمال تقنية “الفار” بالجزائر، بالرغم من مطالبة العديد من البلدان الأوروبية برفض هذه التقنية، وهذا لايعني أنني أدافع عن الحكام المخطئين”.

وختم صادي:”الشيء الإيجابي هذ الموسم تم ضخ دماء جديدة في التحكيم بإقحام عنصر الشباب، والموسم المقبل سيكون أفضل”.