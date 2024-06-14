صادي:”المنتخب الوطني في مرحلة بناء بعد معاناته من نكبات مُتتالية”
أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، أن المنتخب الوطني الجزائري، يمر بمرحلة حساسة، في الوقت الحالي.
وصرح صادي، اليوم الجمعة، إلى القناة الإذاعية الوطنية الأولى:”المرحلة الحالية التي يمر بها المنتخب الوطني، هي مرحلة بناء بعد نكبات متتالية مر عليها المنتخب، أثرت سلبيا عليه، خصوصا على المستوى الذهني”.
وأضاف المتحدث:”لايمكن الحكم على المدرب بيتكوفيتش، خلال أربع مواجهات وتربصين مع المنتخب. بيتكوفيتش، يعد أحسن مدرب في تاريخ المنتخب السويسري، نجح في عمله معه، من خلال الإستقرار”.
وأوضح ذات المتحدث:” الناخب الوطني الجزائري، بيتكوفيتش، الآن بحاجة إلى الهدوء، والعمل ويجب على الجميع مساعدته، لتأدية مهامه على أكمل وجه”.
وفي الختام ، وجه رئيس الفاف،صادي، نصيحة إلى جميع منتقدي المنتخب الوطني:”حتى المنتقدون، يجب عليهم تقديم إنتقاداتهم بطريقة محترمة، دون خلفيات، لنكن جميعا إيجابيين، ونعمل على نجاح المنتخب الوطني”.