صادي:”المنتخب خط أحمر وهكذا سأدعم بلماضي”

شدد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الجديد وليد صادي، على ضرورة توفير ظروف العمل الملائمة للمنتخب الوطني، مبرزا دعمه الكامل للناخب الوطني جمال بلماضي.

وصرح صادي اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية:”الناخب الوطني يحتاج الآن للهدوء والتركيز والاستقرار للعمل في أفضل الظروف، لتجنيبه عبء التفكير في الأشياء الجانبية المتعلقة بالتحضير حتى يركّز على الجانب الفني وسأعمل على هذا الجانب”.

كما أضاف رئيس الفاف:” أكنّ كلّ الاحترام والتقدير للناخب الوطني جمال بلماضي، وسأقوم بمراجعة الهيكل التنظيمي للفاف والعمل على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب على مستوى الإدارة”.