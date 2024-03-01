صادي:”بيتكوفيتش الخيار الأمثل للمنتخب الوطني”

أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الجمعة، أن خيار المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، لقيادة زمام العارضة الفنية للمنتخب الوطني، يعد الخيار الأفضل والأمثل.

وصرح رئيس أعلى هيئة كروية بالجزائر، وليد صادي، لوكالة الأنباء الجزائرية:”بيتكوفيتش هو الأفضل للمنتخب الوطني. فبعد قائمة مختصرة ضمت ثلاثة مدربين أعدتها لجنة مخصصة، والتي ضمت أيضا البرتغالي كارلوس كيروش، الذي اعتذر عن تدريب المنتخب الوطني”.

وأضاف وليد صادي:”ضمت القائمة كذلك إسم خوسيه بيسيرو، وقع اختيارنا على بيتكوفيتش على أساس عدة معايير، منها على الخصوص خبرته ومسيرته مع المنتخب السويسري”.

وللإشارة، سيعقد الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، يوم الإثنين، ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا.