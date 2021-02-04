صادي:”تصريحات بلماضي تكذيب لاذع للبعض”

رد اليوم الخميس وليد صادي المُرشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي.

وليد صادي نشر تغريدات على حسابه في التويتر قال فيها:”أنا جد مطمأن من تصريحات بلماضي.. لمن كان يشكك، جدد الناخب الوطني إرادته لالتزام الحياد في الانتخابات القادمة لرئاسة الفاف”.

“هذه التصريحات تشرفه واللذين يعرفون استقامة الرجل لم يفاجؤهم هذا الموقف و هو بمثابة تكذيب لاذع و صريح لهؤلاء الذين يحلمون باستدراج شخصية قوية ذات كرامة و مبادىء ثابثة”.

وختم صادي:”إذا كتب الله لي و منى علي برئاسة و قيادة مستقبل كرة القدم الجزائرية، أتعهد بأن أحيط الفريق الوطني و طاقمه بالعناية اللازمة و الاستجابة لكل الطلبات التي تفرضها المهمة المقبلة إن شاء الله، و ذلك بوضع تحت تصرف سفراء الجزائر في هذه الرياضة”.