صادي:”سأعمل على إيجاد حل لديون الأندية وترشيد النفقات”

تعهد المرشح الوحيد لرئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صدي، على العمل لإيجاد حلول لمشاكل الأندية الجزائرية المادية وترشيد نفقات الإتحادية.

وصرح وليد صادي اليوم الخميس، لقناة النهار على هامش الجمعية العامة الإنتخابية للفاف المنعقدة بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى:” سأعمل على إيجاد حلول للأندية والتي تتراكم كل موسم، وإيجاد حلول لمشاكلها المادية”.

وأضاف صادي:”من أولويات برنامجي الذي سيدوم 18 شهرا، هو العمل على ترشيد نفقات الفاف ومحاربة الفساد، بالإعتماد على هيكل إداري عصري لتحقيق التطور”.

وتابع المتحدث:”سأستنجد بخبراء ماليين للإلمام بالوضع المالي للإتحادية، ويجب الإستفادة من كل التقنيين داخل وخارج الوطن لإعادة ترتيب بيت المديرية الفنية للفاف”.