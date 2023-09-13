صادي:”سألتقي الفاعلين في الكرة الجزائرية لمعرفة المشاكل التي تعاني منها”

تعهد المرشح الوحيد لرئاسيات الفاف، وليد صادي، بالعمل على تحديد المشاكل التي تعاني منها الكرة الجزائرية والسعي على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وكتب صادي اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة X:”سنسعى للقاء الفاعلين في كرة القدم المحترفة والهاوية بغرض الوقوف على المشاكل الحقيقية والتكفل بها وتحديد المعوقات والسعي لرفعها”.

وأضاف صادي:”حل مشاكل الكرة الجزائرية سيكون، من خلال لقاء مسؤولي الرابطات الولائية ميدانيا والاستماع إلى انشغالاتهم باعتبارهم جزءًا من مشروع متكامل”.

وتابع صادي متعهدا:”سيكون من أولوياتنا وأهدافنا الإلمام العاجل بالوضع المالي للاتحاد، بالاستعانة بخبراء مختصين، والسعي الجاد لإيجاد موارد مالية مستعجلة بل خلقها من أجل مواجهة مختلف التحديات وتفادي أي أزمات”.

وختم صادي:”اللهم ارزقنا السداد، والاخلاص في النية والقول والعمل..والله من وراء القصد. تحيا الجزائر”.